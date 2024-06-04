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В ходе боевого дежурства: расчёты комплекса «Бастион» Черноморского флота нанесли удар по наземным объектам ВСУ

МО РФ: комплекс «Бастион» Черноморского флота поразил наземные цели ВСУ

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Сергей Гусаров
Береговой ракетный комплекс «Бастион» Черноморского флота России поразил наземные цели ВСУ, заявили в Минобороны России. Как уточнили в ведомстве, расчёт получил координаты, выдвинулся в позиционный район и выполнил пуск ракет. Поражение назначенных целей было подтверждено объективными средствами контроля.
В ходе боевого дежурства: расчёты комплекса «Бастион» Черноморского флота нанесли удар по наземным объектам ВСУ
  • © Министерство обороны РФ
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  • 04 июня 2024

    Решение украинского вопроса без участия России невозможно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя сокращение количества участников конференции по украинскому кризису в Швейцарии.

    «Всё больше стран убеждаются, что политика Вашингтона и Брюсселя основывается на лицемерии и двойных стандартах», — написал он в своём Telegram-канале.

    По словам Володина, США и Евросоюз врут о своём стремлении к мирному урегулированию и дают разрешение киевскому режиму наносить удары с использованием своего вооружения по территории России.

    «В то время как самый эффективный и быстрый способ завершить конфликт на Украине — перестать поставлять оружие киевским нацистам», — подчеркнул спикер Госдумы.

  • Главные события спецоперации на Украине за 3 июня — в материале RT.

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  • В ночь на 4 июня дежурные средства ПВО перехватили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью, следует из сообщения Минобороны РФ.

  • Объекты ВСУ на территории Украины стали целью удара, который нанесли береговые ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота.

    Как заявили в Минобороны России,  удар по наземным целям противника был нанесён после получения данных с их координатами. Личный состав дивизиона выдвинулся в позиционный район, после чего выполнил пуски крылатых ракет. Попадание по целям было подтверждено.

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