В ходе боевого дежурства: расчёты комплекса «Бастион» Черноморского флота нанесли удар по наземным объектам ВСУ

МО РФ: комплекс «Бастион» Черноморского флота поразил наземные цели ВСУ

Береговой ракетный комплекс «Бастион» Черноморского флота России поразил наземные цели ВСУ, заявили в Минобороны России. Как уточнили в ведомстве, расчёт получил координаты, выдвинулся в позиционный район и выполнил пуск ракет. Поражение назначенных целей было подтверждено объективными средствами контроля.

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