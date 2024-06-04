МИД КНР призвал ускорить подготовку к «настоящей конференции» по Украине
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Об этом сказал глава МИД Китая Ван И в Пекине на совместном брифинге со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, пишет ТАСС.
По словам китайского министра, странам следует поддержать предложение из шести пунктов КНР и Бразилии.
«Будет созвана настоящая мирная конференция, и тем светлее будут перспективы мира», — заявил Ван И.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны, отказавшиеся от участия в швейцарской встрече по Украине, выразили нежелание тратить время впустую.