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МИД КНР призвал ускорить подготовку к «настоящей конференции» по Украине

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Международному сообществу следует ускорить подготовку к по-настоящему эффективной мирной конференции, посвящённой урегулированию конфликта на Украине.
МИД КНР призвал ускорить подготовку к «настоящей конференции» по Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом сказал глава МИД Китая Ван И в Пекине на совместном брифинге со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, пишет ТАСС.

По словам китайского министра, странам следует поддержать предложение из шести пунктов КНР и Бразилии.

«Будет созвана настоящая мирная конференция, и тем светлее будут перспективы мира», — заявил Ван И.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны, отказавшиеся от участия в швейцарской встрече по Украине, выразили нежелание тратить время впустую.

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