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Песков прокомментировал неучастие ряда стран в швейцарской встрече по Украине

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Страны, отказавшиеся от участия в швейцарской встрече по Украине, выразили нежелание тратить время впустую.
Песков прокомментировал неучастие ряда стран в швейцарской встрече по Украине
  • РИА Новости

Такую точку зрения выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Абсолютно понятная позиция. Страны не хотят принимать участие в мероприятии, в котором нет целеполагания», — считает официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что обсуждать конфликт без участия России — «абсолютно абсурдное целеполагание».

Ранее официальный представитель МИД Захарова объяснила, чем должны заняться участники «швейцарской конференции».

 

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