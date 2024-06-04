Песков прокомментировал неучастие ряда стран в швейцарской встрече по Украине

Страны, отказавшиеся от участия в швейцарской встрече по Украине, выразили нежелание тратить время впустую.

РИА Новости

Такую точку зрения выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Абсолютно понятная позиция. Страны не хотят принимать участие в мероприятии, в котором нет целеполагания», — считает официальный представитель Кремля. Песков подчеркнул, что обсуждать конфликт без участия России — «абсолютно абсурдное целеполагание». Ранее официальный представитель МИД Захарова объяснила, чем должны заняться участники «швейцарской конференции».