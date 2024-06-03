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Захарова объяснила, чем должны заняться участники «швейцарской конференции»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского, который попросил президента Филиппин направить на Украину специалистов по психическому здоровью.
Захарова объяснила, чем должны заняться участники «швейцарской конференции»
  • РИА Новости

Она напомнила, что одновременно с этим Австралия отправит на встречу по Украине в Швейцарии министра госуслуг и системы страхования инвалидов.

«Наконец-то, Зеленский сказал правду, а Запад её признал. Ровно этими проблемами и должны заняться участники так называемой «швейцарской конференции», — заявила Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее во время встречи с филиппинским президентом Зеленский заявил, что Украина нуждается в большем количестве специалистов в области психического здоровья.

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