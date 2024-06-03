Захарова объяснила, чем должны заняться участники «швейцарской конференции»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского, который попросил президента Филиппин направить на Украину специалистов по психическому здоровью.

Она напомнила, что одновременно с этим Австралия отправит на встречу по Украине в Швейцарии министра госуслуг и системы страхования инвалидов.

«Наконец-то, Зеленский сказал правду, а Запад её признал. Ровно этими проблемами и должны заняться участники так называемой «швейцарской конференции», — заявила Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее во время встречи с филиппинским президентом Зеленский заявил, что Украина нуждается в большем количестве специалистов в области психического здоровья.