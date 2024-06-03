Зеленский попросил президента Филиппин направить на Украину психотерапевтов
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Во время встречи с филиппинским президентом Зеленский заявил, что Украина нуждается в большем количестве специалистов в области психического здоровья. Их задействуют для оказания помощи украинским военнослужащим.
Об этом сообщила пресс-служба администрации филиппинского президента.
Фердинанд Маркос ответил, что будет рад сделать всё, чтобы помочь, особенно гражданским лицам, затронутым конфликтом.
«Это то, что, я думаю, мы в состоянии предложить», — сказал он.
Зеленский прибыл в Манилу для встречи с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом в понедельник, 3 июня.