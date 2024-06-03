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Зеленский попросил президента Филиппин направить на Украину психотерапевтов

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Владимир Зеленский попросил главу Филиппин Фердинанда Маркоса — младшего направить на Украину психотерапевтов, которые окажут помощь личному составу ВСУ.
Зеленский попросил президента Филиппин направить на Украину психотерапевтов
  • globallookpress.com
  • © Ukraine Presidency

Во время встречи с филиппинским президентом Зеленский заявил, что Украина нуждается в большем количестве специалистов в области психического здоровья. Их задействуют для оказания помощи украинским военнослужащим.

Об этом сообщила пресс-служба администрации филиппинского президента.

Фердинанд Маркос ответил, что будет рад сделать всё, чтобы помочь, особенно гражданским лицам, затронутым конфликтом. 

«Это то, что, я думаю, мы в состоянии предложить», — сказал он. 

Зеленский прибыл в Манилу для встречи с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом в понедельник, 3 июня.

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