Зеленский попросил президента Филиппин направить на Украину психотерапевтов

Владимир Зеленский попросил главу Филиппин Фердинанда Маркоса — младшего направить на Украину психотерапевтов, которые окажут помощь личному составу ВСУ.

Во время встречи с филиппинским президентом Зеленский заявил, что Украина нуждается в большем количестве специалистов в области психического здоровья. Их задействуют для оказания помощи украинским военнослужащим.

Об этом сообщила пресс-служба администрации филиппинского президента.

Фердинанд Маркос ответил, что будет рад сделать всё, чтобы помочь, особенно гражданским лицам, затронутым конфликтом.

«Это то, что, я думаю, мы в состоянии предложить», — сказал он.

Зеленский прибыл в Манилу для встречи с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом в понедельник, 3 июня.