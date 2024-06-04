Колокольцев: ущерб от IT-преступлений за 1,5 года превысил 210 млрд рублей

С 2023 года ущерб от IT-преступлений в России превысил 210 млрд рублей.

Статистику в ходе заседания коллегии МВД России, посвящённого вопросам противодействия IT-преступлениям, озвучил глава ведомства Владимир Колокольцев.

Колокольцев отметил, что с 2020 года количество попыток преступлений с использованием информационных технологий выросло на треть.

«Суммарно за 2023-й и четыре месяца текущего года он (ущерб) превысил 210 млрд рублей», — заявил глава МВД.

Ранее руководитель Лаборатории цифровой криминалистики компании F.A.C.C.T. Антон Величко рассказал RT, что за девять месяцев 2023 года эксперты зафиксировали сильный рост числа кибератак на российские компании со стороны финансово мотивированных хакеров.