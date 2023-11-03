Аналитики сообщили о росте в России числа кибератак с целью кражи средств компаний

Руководитель Лаборатории цифровой криминалистики компании F.A.C.C.T. Антон Величко рассказал RT, что за девять месяцев 2023 года эксперты зафиксировали сильный рост числа кибератак на российские компании со стороны финансово мотивированных хакеров.

По данным исследования, проведённого экспертами Лаборатории цифровой криминалистики F.A.С.С.T., количество кибератак в России со стороны финансово мотивированных хакеров за девять месяцев 2023 года выросло на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, отметил Величко.

Самым популярным типом киберугроз, с которыми столкнулись криминалисты F.A.С.С.T., стали атаки с использованием программ-вымогателей. Жертвами шифровальщиков чаще всего оказывались ретейлеры, производственные, строительные, туристические и страховые компании. Среднее время простоя атакованной компании составило 14—18 дней.

Наиболее агрессивными преступными группами в России в этом году оказались Shadow и Twelve.

«Вымогатели из Shadow похищают и шифруют данные, требуя от жертвы крупный выкуп — обычно в размере 5—10% от годового дохода компании — за расшифровку и непубликацию похищенной конфиденциальной информации», — уточнил Величко.

Twelve же, напротив, работает не за деньги: сначала злоумышленники похищают конфиденциальные данные жертвы, а на финальном этапе атаки уничтожают IT-инфраструктуру, стирая и шифруя данные без возможности их восстановления.

После публикации исследования экспертов F.A.C.C.T. о том, что Shadow и Twelve — это одна группа с общими инструментами, техниками, а в нескольких атаках — и с общей сетевой инфраструктурой, вымогатели из Shadow провели ребрендинг и стали использовать новое название — Comet (C0met), добавил Величко.

Средняя сумма первоначального выкупа, которую требуют вымогатели у жертвы, в этому году в России составила 37 млн рублей.

«Рекорд установили вымогатели из группы Shadow, потребовавшие за расшифровку данных 200 млн. Правда, это в пять раз меньше, чем в 2022 году просили вымогатели OldGremlin у одной из жертв — тогда сумма выкупа достигала 1 млрд рублей», — резюмировал эксперт.

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