Бастрыкин заявил о необходимости запретить продажу сим-карт без предъявления паспорта

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что нужно принять дополнительные меры к запрету продажи сим-карт операторами сотовой связи в нестационарных торговых объектах без предъявления клиентами паспорта.

В беседе с «Российской газетой» он также выразил мнение, что требует совершенствования механизм защиты жертв кибермошенников.

«Так, в настоящее время на рассмотрении в Госдуме РФ находится законопроект №341256-8, который детально прописывает механизм введения самозапрета на выдачу потребительских кредитов. Его принятие существенно поможет противодействовать мошенничеству при получении потребительских займов путём незаконного использования персональных данных граждан», — отметил Бастрыкин.

Вместе с тем, добавил он, это ещё не решение проблемы.

«Представляется, что противодействию киберпреступности могли бы содействовать подготовленные МВД России поправки к закону «Об оперативно-розыскной деятельности», — сказал глава СК.

Он уточнил, что речь идёт о поправках, которые разрешают оперативным подразделениям в рамках оперативно-разыскных мероприятий получать доступ к широкому списку данных, передаваемому через интернет и содержащемуся в технологических системах её передачи без решения суда.

Ранее сенатор Артём Шейкин сообщил о необходимости сменить заводские ПИН-коды на сим-картах, чтобы уберечь деньги от мошенников.