Сенатор Шейкин рекомендовал россиянам сменить пин-коды на сим-картах

Сенатор Артём Шейкин сообщил о необходимости сменить заводские пин-коды на сим-картах, чтобы уберечь деньги от мошенников.

«Хочу отметить, что он должен быть надежным, а не очевидным...Это предоставит дополнительный уровень защиты и затруднит несанкционированный доступ к вашим данным», — заявил он РИА Новости.

Шейкин напомнил, что использование биометрической защиты на смартфоне недостаточно для безопасного хранения данных, так как номер телефона связан с соцсетями, банковскими аккаунтами и другими сервисами.

«Хотя двухфакторная идентификация помогает в защите данных, она неэффективна, если злоумышленнику удается получить доступ к вашей сим-карте и узнать номер», — пояснил собеседник агентства.

Ранее доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT о схеме мошенничества, согласно которой звонок поступает через мессенджер, якобы оператор «Госуслуг» уточняет, менял ли пользователь пароль для входа на портал.

Также Сбербанк предупредил, что мошенники придумали схему обмана россиян, которые уважают семейные ценности.