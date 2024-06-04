Военкор RT показал, как бойцы СВО выполняют задачи на Купянском направлении
На закрытую огневую позицию бойцы 27-й мотострелковой бригады танковой армии группировки «Запад» заходят до восхода солнца, ставят БМП-3 под деревья и ждут команду. Машина стреляет до 7 км, а кроме того, она оснащена «мангалом» от FPV-дронов.
«РЭБ работает как силовое поле, скажем так, дистанция 300—400 м подавляет все FPV противника, то есть оператор теряет связь с «птичкой» полностью», — рассказал командир с позывным Зевс.
Ранее ВС России сорвали ночную попытку ВСУ высадиться на левом берегу Днепра.
Кроме того, подразделениями группировки войск «Днепр» был сбит украинский штурмовик Су-25.