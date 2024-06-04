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Военкор RT показал, как бойцы СВО выполняют задачи на Купянском направлении

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Военкор RT Влад Андрица показал, как бойцы СВО выполняют боевые задачи на Купянском направлении: артиллеристы прореживают посадку с ВСУ в окрестностях Стельмаховки.

На закрытую огневую позицию бойцы 27-й мотострелковой бригады танковой армии группировки «Запад» заходят до восхода солнца, ставят БМП-3 под деревья и ждут команду. Машина стреляет до 7 км, а кроме того, она оснащена «мангалом» от FPV-дронов.

«РЭБ работает как силовое поле, скажем так, дистанция 300—400 м подавляет все FPV противника, то есть оператор теряет связь с «птичкой» полностью», — рассказал командир с позывным Зевс.

Ранее ВС России сорвали ночную попытку ВСУ высадиться на левом берегу Днепра.

Кроме того, подразделениями группировки войск «Днепр» был сбит украинский штурмовик Су-25.

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