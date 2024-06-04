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ВС России сбили украинский штурмовик Су-25

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Подразделениями группировки войск «Днепр» был сбит украинский штурмовик Су-25, сообщили в Минобороны России.
ВС России сбили украинский штурмовик Су-25
  • РИА Новости

«Нанесено поражение живой силе и технике... ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Лобковое Запорожской области. Потери ВСУ на данном направлении составили до 75 военнослужащих», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее расчёт 152-мм самоходной артиллерийской установки «Мста-С» 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» уничтожил замаскированный опорный пункт украинской армии севернее села Работино в Запорожской области.

20 мая «Военная хроника» сообщила, что бывший авангард украинской армии, атаковавший Работино, уничтожается в Волчанске.

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