Подразделениями группировки войск «Днепр» был сбит украинский штурмовик Су-25, сообщили в Минобороны России.

«Нанесено поражение живой силе и технике... ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Лобковое Запорожской области. Потери ВСУ на данном направлении составили до 75 военнослужащих», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее расчёт 152-мм самоходной артиллерийской установки «Мста-С» 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» уничтожил замаскированный опорный пункт украинской армии севернее села Работино в Запорожской области.

20 мая «Военная хроника» сообщила, что бывший авангард украинской армии, атаковавший Работино, уничтожается в Волчанске.