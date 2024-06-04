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МИД Конго заявил о необходимости вести переговоры по Украине при участии России

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Переговоры, посвящённые урегулированию ситуации на Украине, можно вести только при участии представителей России.
МИД Конго заявил о необходимости вести переговоры по Украине при участии России
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакоссо на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет ТАСС.

«Мирные переговоры должны вестись между двумя главными действующими сторонами конфликта», — подчеркнул Жан-Клод Гакоссо.

Также он отметил, что мировое сообщество не может игнорировать ядерный статус России.

Ранее МИД КНР призвал ускорить подготовку к «настоящей конференции» по Украине.

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