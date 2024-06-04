МИД Конго заявил о необходимости вести переговоры по Украине при участии России
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Об этом заявил глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакоссо на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет ТАСС.
«Мирные переговоры должны вестись между двумя главными действующими сторонами конфликта», — подчеркнул Жан-Клод Гакоссо.
Также он отметил, что мировое сообщество не может игнорировать ядерный статус России.
Ранее МИД КНР призвал ускорить подготовку к «настоящей конференции» по Украине.