МИД Конго заявил о необходимости вести переговоры по Украине при участии России

Переговоры, посвящённые урегулированию ситуации на Украине, можно вести только при участии представителей России.

Об этом заявил глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакоссо на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет ТАСС.

«Мирные переговоры должны вестись между двумя главными действующими сторонами конфликта», — подчеркнул Жан-Клод Гакоссо.

Также он отметил, что мировое сообщество не может игнорировать ядерный статус России.

Ранее МИД КНР призвал ускорить подготовку к «настоящей конференции» по Украине.