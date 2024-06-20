«Свыше 400 успешных боевых применений»: разработчик — о возможностях и модернизации FPV-дрона «Велес»

До конца текущего года в серийное производство будет запущена новая модификация FPV-дрона «Велес» с системой донаведения на источник РЭБ. Об этом в интервью RT заявил генеральный директор компании «АэроХит» (Хабаровск) Виктор Яценко. По его словам, новый беспилотник будет способен самостоятельно засекать источник радиоизлучения и поражать его имеющимся на борту взрывным устройством. Базовая модель «Велес» представляет собой модульную беспилотную платформу, которая может использоваться как камикадзе и разведчик. FPV-дрон отличается от аналогов достаточно габаритной Ш-образной рамой и наличием ячеек для установки полезной нагрузки. Кроме того, БПЛА оснащается помехозащищённым каналом связи. «Велес» уже прошёл апробацию в Главном управлении инновационного развития Минобороны РФ и поставляется в добровольческий батальон им. Маргелова, дислоцированный в Херсонской области.

— Беспилотник «Велес» получил известность благодаря успешному применению на Херсонском направлении и недавнему включению компании «АэроХит» в обновлённый санкционный список США. Чем вы так не угодили американцам?

— Новость о подпадании под американские санкции для разработчиков БПЛА и других предприятий, помогающих фронту, давно превратилась в своеобразную награду и знак качества. Если Минфин США внёс нас в чёрный список, значит, мы хорошо работаем и действительно опасны для противника.

На нашу деятельность санкции серьёзного влияния не окажут. «АэроХит» активно наращивает инжиниринговые компетенции, налаживает сотрудничество и кооперацию с научными организациями и высокотехнологичными отечественными предприятиями. За счёт собственных возможностей и коллаборации мы планируем сократить до минимума долю китайских комплектующих в дроне «Велес» — вплоть до замены винтов и аккумуляторов на отечественные аналоги. Сейчас мы выпускаем порядка 500 дронов в месяц, но непременно нарастим это количество.

— Какое подразделение ВС РФ пользуется дронами «Велес»?

— Если можно так выразиться, наш целевой заказчик — это херсонский добровольческий батальон имени В.Ф. Маргелова. С помощью наших FPV-дронов бойцы уничтожают огневые точки, технику и оборудование противника, осуществляют эффективную разведку и корректировку артиллерийского огня. Также «Велесы» помогают пресекать регулярные попытки украинских боевиков высадиться на левый берег Днепра. Могу сообщить, что на счету операторов «Велеса» свыше 400 успешных боевых применений.

— Расскажите о беспилотнике «Велес». Чем он уникален?

— Производство «Велеса» началось сравнительно недавно — в конце прошлого года. Однако за этот период FPV-дрон получил очень хорошие оценки бойцов, руководства Херсонской области, прошёл аттестацию в ГУИР (Главное управление инновационного развития) Минобороны.

«Велес» представляет собой модульную платформу, которую в полевых условиях можно адаптировать под применение в качестве камикадзе, разведчика и беспилотника комплекса радиоэлектронной разведки (РЭР).

Подходящая для конкретной задачи полезная нагрузка устанавливается на «Велес» в специальные съёмные отсеки. При этом на большинстве FPV-дронов крепление бортового оборудования осуществляется с помощью винтов. Наверное, это некритично, но явно не очень удобно, так как занимает больше времени и требует наличия под рукой инструментов.

Ещё одна важнейшая особенность «Велеса» — так называемая Ш-образная рама. В ходе проектирования БПЛА инженеры «АэроХита» тщательно проанализировали плюсы и минусы ставшей традиционной для российских FPV-дронов крестообразной рамы. Как результат — решили создать полностью оригинальное изделие.

Ш-образная рама «Велеса»

© компания «АэроХит»

Ш-образная рама более габаритная и позволяет вместить больше полезной нагрузки. На такую раму легко устанавливать «лидары» (лазерные локаторы. — RT), тепловизоры, дополнительные оптические приборы и средства технического зрения. В этом отношении наш БПЛА уместнее всего сравнить с модификациями автомата Калашникова, приспособленными под установку разнообразного обвеса.

— Какой объём полезной нагрузки может поднимать «Велес»? И не получилось ли так, что более габаритная рама утяжелила БПЛА и ухудшила его лётные возможности?

— Этого не произошло. Рама изготавливается из алюминия и постоянно оптимизируется, в том числе в плане снижения массы. Именно Ш-образная рама придаёт «Велесу» хорошие аэродинамические свойства. Также на законцовках рамы установлены карбоновые винты, которые обеспечивают дрону солидную тягу.

В итоге целевая нагрузка «Велеса» составляет 2,5 кг. С ней он может преодолеть до 10 км, с меньшей — примерно до 15 км. Если требуется провести разведку или нанести удар на совсем небольшие дистанции, то дрон способен поднять и 4 кг веса. При относительно небольшой нагрузке и обеспечении ретрансляции «Велес» может находиться в воздухе до 40 минут и преодолевать более 15 км.

Также по теме «Динамическая устойчивость и энерговооружённость»: как российские войска отрабатывают применение грузовых дронов В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие Ивановского гвардейского соединения на тыловом полигоне ДНР отрабатывают использование...

Рама «Велеса» настолько живучая, что может уцелеть при падении с небольших высот. Бойцы батальона Маргелова рассказывали нам, что иногда отправлялись на поиски потерянных при ведении разведки «птичек» и находили их в пригодном для быстрого ремонта состоянии.

— Противник постоянно совершенствует средства и тактику ведения радиоэлектронной борьбы. Насколько защищён «Велес» от средств вражеской РЭБ?

— Вы правы, враг не стоит на месте и постоянно экспериментирует с РЭБ, пытаясь защититься от налётов российских дронов. К тому же большую помощь ВСУ оказывают западные страны. Некоторые средства РЭБ, которые они передают противнику, отличаются компактностью и повышенной мощностью. Если российский БПЛА попал, что называется, в канал ствола такого устройства, то есть в эпицентр потока радиомагнитного излучения, то, скорее всего, рухнет или вернётся к оператору.

Поэтому при разработке «Велеса» инженеры «АэроХита» внимательно отнеслись к вопросу помехозащищённости связи и управления. На сегодняшний день на беспилотник устанавливается модуль «Гермес» НПО «Кайсант». Изделие состоит из микросхемы и дипольной антенны, которые обеспечивают надёжную связь между дроном и пультом оператора.

Кроме того, для защиты от системы РЭБ используется метод ППРЧ (псевдослучайной перестройки рабочей частоты. — RT). Остальные производители FPV-дронов тоже не брезгуют методом ППРЧ, но вместе с тем они интегрируют сугубо гражданскую технологию LoRa, взятую на Open Source. Это примерно то же самое, что использовать в зоне СВО китайские радиостанции Baofeng — делать такое можно, но с пониманием негативных последствий по недостаточной помехозащищённости.

— За счёт каких инженерных решений удаётся защищать дроны от помех?

— Средства РЭБ выводят из строя дроны, создавая избыточный электромагнитный шум, который нарушает видеолинк и радиоспектр. В зоне СВО нередко бывают случаи, когда наши бойцы включают устройства, которые называются анализаторами спектра, и понимают, что полосы частот, на которых летают БПЛА, полностью забиты шумом.

Сборка FPV-дрона «Велес»

© компания «АэроХит»

Поэтому ключевой задачей разработчика помехозащищённых изделий является фильтрация такого трафика. Например, модуль «Гермес» принимает только те сигналы, которые подтверждаются уникальным ключом. В результате носитель модуля получает только верифицированные команды, а в сочетании с ППРЧ обеспечивается устойчивость канала связи.

На предмет помехозащищённости «Велес» прошёл успешные испытания в ГУИР, но самое главное для нас — это обратная связь с фронта, где куётся наша победа. Отзывы и рекомендации бойцов помогают нам улучшать характеристики дрона.

— Планируете ли вы некую капитальную модернизацию «Велеса» с учётом опыта боевого применения?

— Надеюсь, что до конца текущего года удастся выполнить весь комплекс работ по созданию и запуску в серийное производство модификации «Велеса» с системой донаведения на источник РЭБ. Такой дрон повысит возможности нашей радиотехнической разведки и станет эффективным средством борьбы с вражескими средствами радиоэлектронного подавления.

Также по теме Беспилотный разведчик: на что способен модернизированный российский дрон Supercam S350M Обновлённый российский беспилотник Supercam S350M может работать в качестве ретранслятора сигнала, рассказали в группе компаний...

Суть в том, что новая вариация «Велеса» будет способна самостоятельно засекать источник радиоизлучения и поражать его имеющимся на борту взрывным устройством. После зачистки РЭБ наши войска могут уже спокойно применять дроны-разведчики и камикадзе.

Однако инженерному коллективу «АэроХита» предстоит решить непростые задачи. Прежде всего мы должны найти способ интеграции технологий искусственного интеллекта в скромное по массогабаритным характеристикам изделие.

— Как, на ваш взгляд, могут поменяться FPV-технологии с учётом опыта СВО? Что необходимо делать, чтобы Россия сохранила передовые позиции в этом сегменте?

— Я полагаю, что развитие решений на основе FPV и искусственного интеллекта способно в значительной мере сократить риск для расчётов БПЛА и наших мужественных штурмовиков. Логика прогресса такова, что присутствие человека на линии боевого соприкосновения необходимо сокращать.

Чтобы оставаться лидером, России крайне важно развернуть производство комплектующих, которые разработчики БПЛА вынуждены закупать в Китае. Подвижки в этом вопросе есть, но пока многие отечественные аналоги слишком дорогие или сырые, то есть нуждаются в доработке.

Партия FPV-дронов «Велес»

© компания «АэроХит»

Не скрою, что порой требуется помощь государства. Правительство или аффилированные с ним фонды могли бы вкладывать деньги в перспективные НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. — RT). Также власти могли бы субсидировать цену дорогих отечественных комплектующих, которые готовы закупать разработчики дронов вместо импортных.

FPV в сочетании с искусственным интеллектом — это источник огромного количества новых технологий и решений, которые способны сделать сильнее нашу армию, оборонную и гражданскую промышленность.