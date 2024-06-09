«Динамическая устойчивость и энерговооружённость»: как российские войска отрабатывают применение грузовых дронов

В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие Ивановского гвардейского соединения на тыловом полигоне ДНР отрабатывают использование беспилотников для доставки необходимых грузов. Предполагается, что дроны смогут успешно снабжать передовые подразделения ВС РФ продуктами, водой, средствами связи и боеприпасами в районе Часова Яра, за который идут бои. По расчётам ведомства, один дрон способен доставить до 3,5 кг груза, оставаясь практически незаметным для противника. По словам экспертов, широкое применение транспортных БПЛА целесообразно в условиях интенсивных боевых действий и позволит существенно сократить потери среди военнослужащих и автотранспорта.

Военнослужащие Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Юг» отрабатывают доставку боекомплекта и иных грузов с помощью БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Тренировки проходят на одном из полигонов ДНР. Предполагается, что этот способ транспортировки позволит успешно доставлять продукты, воду, средства связи и боеприпасы передовым подразделениям ВС РФ, ведущим боевые действия в районе Часова Яра.

«Для этих целей (перевозки военных грузов. — RT) десантники применяют как беспилотные летательные аппараты, так и мотоциклы. В ходе тренировок отрабатываются оба способа доставки, и у каждого из них есть свои преимущества», — отметили в Минобороны.

По данным ведомства, БПЛА способны доставить до 3,5 кг груза, оставаясь практически незаметными для противника. Однако дроны имеют сравнительно невысокую скорость и ограничены по дальности полёта.

«Такой воздушный способ применяется в условиях интенсивного огня артиллерии противника и высокой активности его дронов», — подчеркнули в министерстве.

Ещё одним перспективным способом перевозки грузов военные считают использование мотоцикла, который отличается манёвренностью, высокой скоростью и способен перевозить больше грузов, чем БПЛА.

«Потеря не будет критичной»

По словам опрошенных RT экспертов, в зоне СВО вопрос доставки грузов на передовую является одним из самых насущных. Практика боевых действий подсказывает необходимость существенного снижения автомобильных перевозок и внедрение вместо них менее габаритных и заметных транспортных средств.

«Непосредственно на линии боевого соприкосновения любой автотранспорт является удобной целью для FPV-дронов. Поэтому военные экспериментируют с новыми способами доставки боеприпасов и других грузов. На мой взгляд, применение тех или иных средств должно зависеть от ситуации. Иногда довезти груз до позиции передового подразделения лучше на мотоцикле, иногда, если ровная местность, можно отправить наземный дрон. Но наиболее перспективно использовать именно БПЛА», — заявил в комментарии RT руководитель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

Применение наземной роботизированной платформы для доставки военных грузов

Аналогичной точки зрения придерживается и генеральный директор КБ «АвиаНовации» кандидат технических наук Сергей Товкач. По его словам, воздушные беспилотники менее уязвимы для противника, чем любой наземный транспорт.

«Конечно, у БПЛА скромная по сравнению с сухопутными платформами грузоподъёмность. Но этот недостаток можно нивелировать увеличенной интенсивностью полётов. В любом случае потеря дрона не будет критичной ни в плане риска для людей, ни в плане материального снабжения. Ведь удар по автомобилю с большой вероятностью будет означать потерю водителя и утрату, возможно, всего груза, который он перевозил», — пояснил Товкач в разговоре с RT.

По информации Конструкторского бюро им. Горбунова (Санкт-Петербург), занимающегося разработкой многофункциональных БПЛА, для перевозки небольших военных грузов могут использоваться крупные самолётные дроны и разнообразные мультироторные платформы, оснащённые «системами сброса/отцепа». Применение таких аппаратов позволяет безопасно выполнить транспортную задачу в труднодоступных местах.

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«Благодаря использованию механизмов отцепа/сброса груза, беспилотники могут эффективно выполнять задачи в различных отраслях, таких как логистика, военные операции, медицинская помощь и так далее», — сообщается на сайте КБ.

К преимуществам транспортных БПЛА бюро относит возможность преодолевать непроходимые для наземного транспорта участки, большую скорость перемещения кратчайшим путём, непрерывную круглосуточную работу, высокую точность позиционирования и малую заметность с земли.

Для подобных задач в зоне боевых действий КБ создало гибридный квадрокоптер, способный перевозить грузы массой до 12 кг. БПЛА оснащается двигателем внутреннего сгорания с использованием резонансной трубы. Как утверждает разработчик, это инженерное решение «качественно повышает возможности беспилотника».

«Такое форсирование позволяет либо расширить диапазон максимальной взлётной массы аппарата, либо повысить динамическую устойчивость и энерговооружённость при эксплуатации в сложных погодных условиях. Принцип использования резонансной трубы основан на сохранении топливной смеси в камере сгорания обратным потоком выхлопных газов», — рассказали в КБ.

Как отметил Сергей Товкач, для перевозки небольших военных грузов может использоваться широкая номенклатура доступных на гражданском рынке БПЛА, но при условии замены аппаратуры управления и навигации.

«Например, ВСУ адаптировали под доставку на поле боя сельскохозяйственный дрон китайского производства, известный как «Баба-яга». Причём на ней часто используется российский модуль спутниковой навигации «Комета» — противник снимает его с трофейных «Гераней». На российские позиции он сбрасывает боеприпасы, на украинские — БК (боекомплект. — RT), продовольствие и другие грузы», — говорит Товкач.

Он считает «Бабу-ягу» довольно эффективным транспортным средством, но при этом не лишённым недостатков: из-за больших габаритов дрон хорошо заметен, медлителен и легко сбивается пулемётной очередью.

С весны российская армия применяет гексакоптер МиС-35. Как говорится на сайте разработчика (конструкторского бюро «МиС»), в этом БПЛА реализована уникальная аэродинамическая схема, которая повышает его «отказоустойчивость и грузоподъёмность».

«Винтомоторная группа (ВМГ) состоит из высокоэффективных бесколлекторных двигателей и малошумных складных композитных пропеллеров», — отмечается в материалах КБ.

МиС-35 способен перевозить до 4,5 кг грузов и находиться в воздухе 45 минут. Дальность полёта гексакоптера с наземным ретранслятором достигает 20 км. БПЛА имеет нестандартные частоты канала управления, аналоговый видеолинк и систему автономного выхода из зоны действия РЭБ.

В апреле в комментарии агентству ТАСС представитель КБ заявил, что МиС-35 менее шумный и заметный по сравнению с «Бабой-ягой». Кроме того, он может доставляться к месту запуска без автотранспорта. При этом российский гексакоптер уступает украинскому дрону по грузоподъёмности.

Гексакоптер МиС-35

© КБ «МиС»

«Важно учитывать, что не всем подразделениям нужна высокая грузоподъёмность аппарата: всё зависит от тактики боевого применения», — подчеркнули в бюро.

Впрочем, в настоящее время предприятие работает над созданием более крупного БПЛА грузоподъёмностью до 15 кг.

«Компактность и манёвренность»

Минобороны России уже сообщало, что беспилотная техника помогает снабжать передовые подразделения ВС РФ в зоне СВО. Так, 1 июня военное ведомство опубликовало кадры применения наземной дистанционно управляемой платформы группировки «Север».

«Одной из важнейших характеристик роботизированных машин, наряду с компактностью и манёвренностью, является их грузоподъёмность. У данной машины она составляет 250 кг. Это делает роботов надёжными помощниками для бойцов на передовой. Вес самой платформы — 100 кг. Развивает скорость до 40 км/ч. Запас хода — 40 км», — сообщили в пресс-службе министерства.

Доставка воды, продовольствия и боеприпасов с помощью БПЛА

В конце декабря военное ведомство рассказало об успешном использовании воздушных беспилотников для снабжения десантников Южной группировки войск. При этом в Минобороны подчеркнули, что БПЛА выполняют транспортные задачи только в ситуациях, когда доставка обычным транспортом к первой линии обороны является слишком рискованной.

«Доставка воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов производится лишь в том случае, когда их доставка обычным транспортом подвержена опасности ввиду того, что подъездные пути могут быть обстреляны артиллерией противника, а в последнее время украинские подразделения активно применяют FPV-дроны по любому автомобильному транспорту, двигающемуся в направлении передовых позиций», — отметили в Минобороны РФ.

По информации военных, один расчёт грузового БПЛА за сутки может осуществить несколько десятков вылетов и доставить всё необходимое бойцам на передовой.

Максим Кондратьев не исключает, что грузовые дроны могут стать основным средством снабжения малых пехотных групп, которые применяются в штурмовых действиях и для удержания первой линии обороны. К достоинствам БПЛА эксперт отнёс простоту эксплуатации и достаточно высокий уровень защиты от перехвата противником.

«На сегодняшний день очень хорошо отработаны алгоритмы, оберегающие дроны от воздействия РЭБ. В частности, многие беспилотники летят в режиме радиомолчания, когда аппарат почти не получает команд с земли и выполняет полёт по заданному маршруту. Также есть методППРЧ (псевдослучайной перестройки рабочей частоты. — RT) и алгоритмы, которые позволяют менять режим управления», — пояснил Кондратьев.

С его точки зрения, российская армия близка к началу систематического применения грузовых дронов. По мнению специалиста, в ближайшей перспективе ВС РФ получат большое число соответствующих БПЛА различной дальности и грузоподъёмности.

«Дроны мультироторного типа будут применяться на ближних дистанциях, самолётные БПЛА — на дальних. Также крайне перспективны аппараты вертикального взлёта и посадки, выполненные по схеме VTOL. Учитывая реалии нынешнего конфликта, беспилотники в обозримой перспективе станут основным средством материального снабжения передовых и отдалённых подразделений», — заключил Кондратьев.