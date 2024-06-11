«Ветер», «Воробей», «Каракурт»: как российские разработчики создают аналоги китайского дрона Mavic

Петербургские специалисты наладили серийное производство малогабаритного квадрокоптера «Ветер», способного заменить китайский дрон Mavic. Об этом в комментарии RT заявил заместитель главного конструктора бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) компании «Котлин-Новатор» Евгений Фальков. По словам специалиста, новый БПЛА способен проводить разведку и корректировать огонь артиллерии. «Ветер» оснащается помехозащищённым каналом управления и более совершенными средствами технического зрения. Также на замену Mavic будет выпускаться лёгкий дрон «Воробей» разработки другой отечественной компании — КБ «Стратим». Как отмечают эксперты, российские предприятия наращивают производство квадрокоптеров, которые превратились в незаменимых помощников российских войск в зоне СВО.

В Санкт-Петербурге запущено производство малогабаритного квадрокоптера «Ветер», который способен заменить аппараты семейства Mavic в зоне СВО. Об этом в комментарии RT заявил заместитель главного конструктора бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) АО «Котлин-Новатор» Евгений Фальков.

«На налаживание серийного производства квадрокоптера «Ветер» потребовалось около полугода. Но эта задача была успешно решена. Производство развёрнуто, и сейчас предприятие наращивает объёмы изготовления столь необходимого в зоне спецоперации беспилотника. Одновременно ведётся разработка более совершенной модификации», — сообщил Фальков в разговоре с RT на полях международной выставки вертолётной индустрии HeliRussia, которая в эти дни проходит в Москве.

Масса «Ветра» с аккумулятором составляет 1,4 кг, время полёта — до 40 минут, крейсерская скорость — 78 км/ч, дальность полёта — до 20 км. Дрон может эксплуатироваться на высотах до 3 км и при скорости ветра до 20 м/с.

По словам конструктора, «Ветер» аналогичен по функционалу квадрокоптеру Mavic 3 китайского производителя Da-Jiang Innovations (DJI). При этом российский беспилотник оснащается аппаратурой, приспособленной к работе в условиях зоны СВО.

Главным отличием российского дрона от китайского аналога Фальков назвал помехозащищённый канал управления и телеметрии, который является полностью оригинальной разработкой петербургской компании. Также «Ветер» имеет более совершенные средства технического зрения, чем детище DJI.

Квадрокоптер «Ветер»

RT

© Алексей Заквасин

«Взаимодействие между «Ветром» и оператором осуществляется с помощью так называемого шумоподобного сигнала. Такой сигнал трудно распознать станциям радиочастотной разведки противника. Кроме того, квадрокоптер оснащается средствами технического зрения, которые позволяют эффективно осуществлять разведку, обнаруживать почти все цели на допустимых высотах полёта, сопровождать объекты противника, зависать над ними и корректировать артиллерийский огонь», — рассказал Фальков.

К достоинствам «Ветра» собеседник RT отнёс возможность автоматического полёта по заданному маршруту, компактность, простоту и скорость приведения в готовое к полёту состояние. В сложенном виде аппарат можно переносить в рюкзаке и на других элементах боевой экипировки.

Как сообщил Фальков, петербургское предприятие сейчас работает над созданием версии «Ветра» с тепловизионным каналом и улучшенными характеристиками модуля связи. Такой аппарат будет более помехозащищённым и адаптированным под применение в тёмное время суток.

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Наряду с «Ветром» в аналогичном классе беспилотников на HeliRussia продемонстрирован лёгкий разведывательный аппарат «Воробей» конструкторского бюро «Стратим». Как утверждает разработчик, новинка является «условным аналогом» Mavic. Дальность полёта «Воробья» может достигать 10 км, скорость — 80 км/ч.

«Воробей» — дрон, которого все долго ждали. Он уже эксплуатируется в зоне СВО и ставится в серийное производство. Это условный аналог разведывательного дрона типа Mavic, который все закупают для зоны СВО в огромных количествах. Это самый сложный наш дрон с точки зрения конструкции: в нём применены передовые решения, чтобы сделать аппарат маленьким и компактным. В частности, у «Воробья» складные лопасти винтов, складные лучи и антенны. Он складывается в небольшой квадратик для транспортировки», — цитирует ТАСС представителя «Стратима».

По информации разработчика, «Воробей» устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), работает на нестандартных частотах и не демаскирует оператора. В зоне СВО аппарат способен вести разведку, наводить орудия и корректировать огонь по противнику.

Напомним, в декабрьском интервью RT основатель конструкторского бюро «Стратим» заявил, что «Воробей» имеет все преимущества Mavic, «но, в отличие от него, не требует перепрошивки — пользователь может самостоятельно настроить его под свои задачи».

«Главный инструмент «Воробья» — камера с шестикратным зумом. Как правило, её вполне достаточно, чтобы разглядеть позиции врага», — отметил собеседник RT.

«Незаменимые помощники»

Как заявил в беседе с RT руководитель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев, малогабаритные коммерческие квадрокоптеры, включая Mavic, широко применяются с самого начала СВО для различных задач на дистанциях в несколько километров. Однако такие аппараты не защищены от воздействия средств РЭБ.

«Обычные гражданские квадрокоптеры оказались фактически незаменимыми помощниками на линии боевого соприкосновения. Они необычайно просты в эксплуатации, помогают быстро оценить окружающую обстановку и способны достаточно долго зависать над каким-либо объектом. Прежде всего речь идёт о Mavic и Autel разработки DJI. Вместе с тем это гражданские аппараты, их сигналы легко заглушаются», — пояснил Кондратьев.

Военнослужащие ВС РФ во время корректировки огня танковых подразделений с помощью БПЛА в Запорожской области

РИА Новости

© Павел Лисицын

Кроме того, как рассказал эксперт, техническим специалистам и операторам БПЛА приходится перепрошивать оригинальные модели Mavic и Autel, снимая ряд эксплуатационных ограничений производителя.

Напомним, ещё весной 2022 года DJI заявила о приостановке деятельности в России и на Украине. В компании подчеркнули, что не поддерживают применение своей техники в ущерб жизни и здоровью людей. Тем не менее обе стороны конфликта по-прежнему активно используют Mavic и Autel, закупая их у различных дилеров и посредников. В России поставками китайских коммерческих квадрокоптеров в войска занимаются частные компании, бизнесмены и волонтёры.

Как сообщается в материалах Координационного центра помощи Новороссии (КЦПН), военнослужащие с помощью квадрокоптеров способны осуществлять артиллерийскую разведку и корректировку огня, разведку местности, сопровождать войска, предупреждать о приближении неприятеля и даже управлять боем.

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«Расчёт БПЛА может помочь командиру подразделения видеть обстановку сверху в режиме реального времени и в режиме реального времени управлять силами и средствами», — отмечают в КЦПН.

Для эффективного применения коммерческих квадрокоптеров волонтёры рекомендуют бойцам держать под рукой солидный запас аккумуляторных батарей и средств подзарядки.

Как рассказал в комментарии RT генеральный директор КБ «АвиаНовации» кандидат технических наук Сергей Товкач, квадрокоптеры также используются для сброса боеприпасов и в качестве дронов-камикадзе.

«Ещё один пример массового использования беспилотников квадрокоптерного типа — это, конечно же, FPV-дроны. Чаще всего на них подвешивают «морковки» — снаряды от РПГ-7, которые вполне результативно поражают бронетехнику и пехоту в опорниках ВСУ. Однако конструктивно такие аппараты отличаются от Mavic. Они, по сути, одноразовые и потому гораздо примитивнее», — пояснил Товкач.

По словам эксперта, российские предприятия достаточно быстро освоили массовое производство квадрокоптеров под установку различных взрывных устройств. При этом с разработкой и налаживанием серийного производства аналогов Mavic возникли определённые трудности.

БПЛА «Каракурт» с пусковым контейнером

© концерн «Калашников»

«Не стоит забывать, что при кажущейся простоте Mavic является носителем высококачественной оптической и электронной аппаратуры. У китайского производителя есть доступ к комплектующим, которые, насколько мне известно, либо не выпускаются российской промышленностью, либо выпускаются в небольших объёмах», — сообщил Товкач.

«Каракурт» и «Квазимачта»

Сергей Товкач сомневается, что в ближайшей перспективе отечественные разработчики смогут «повторить» Mavic, по крайней мере «в приемлемом ценовом диапазоне». В то же время эксперт полагает, что российские компании способны создавать аппараты, которые будут в том или ином объёме выполнять функционал китайского квадрокоптера в зоне СВО.

Одним из таких дронов Товкач назвал «Каракурт» концерна «Калашников». В конце апреля этот БПЛА был представлен специалистам Минобороны РФ.

«Каракурт» является мини-разведывательным БЛА с возможностью ведения видовой воздушной разведки в реальном времени. Особенность дрона-разведчика — манёвренность запуска в условиях ограниченного пространства из компактного транспортно-пускового контейнера», — сообщили в пресс-службе концерна.

Также «Калашников» разработал систему подъёма аппаратуры «Квазимачта». Устройство представляет собой квадрокоптер с кабелем электропитания и наземной станцией управления (НСУ).

«Платформа способна работать в режиме радиомолчания, время полёта — не менее 24 часов. Кроме того, есть возможность выноса НСУ и оператора от точки висения БЛА на 500 м», — заявили в концерне.

По мнению Товкача, «Квазимачта» может применяться в зоне СВО как средство наблюдения и ретрансляции. Таким образом, система подъёма аппаратуры от «Калашникова» тоже сможет частично заместить Mavic.

С точки зрения эксперта, российская промышленность только начинает разворачивать производство беспилотников, способных выполнять функционал семейства Mavic. Рост темпов выпуска подобных квадрокоптеров будет увеличиваться по мере расширения доступной базы комплектующих, говорит Товкач.

«Пользуясь возможностями, которые есть на рынке, российские разработчики покупают комплектующие и стараются по возможности увеличивать объём оригинальных технических решений. Например, крайне важно, чтобы у дрона был помехозащищённый модуль связи и управления. Процесс «импортозамещения» Mavic начался, но это достаточно долгий и трудный путь. В итоге это позволит сократить зависимость нашей беспилотной отрасли от зарубежных технологий», — заключил эксперт.