RT в Telegram
Подпишись

Байден не считает предложение России завершить конфликт хорошим для Украины

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден заявил, что не считает предложение России о завершении конфликта лучшим вариантом для Украины.
Байден не считает предложение России завершить конфликт хорошим для Украины
  • AP

«Нет, это не так», — цитирует его ТАСС.

Так Байден ответил журналу Time на вопрос о том, «является ли предложение России о прекращении конфликта на Украине лучшим вариантом» для Киева.

Директор ЦРУ США Уильям Бёрнс ранее заявил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к концу 2024 года.

Как отмечал постпред России при ООН Василий Небензя, новые пакеты помощи Запада и «мясные штурмы» киевского режима не помогут осуществить коренной перелом в украинском конфликте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить