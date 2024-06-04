Президент США Джо Байден заявил, что не считает предложение России о завершении конфликта лучшим вариантом для Украины.

«Нет, это не так», — цитирует его ТАСС.

Так Байден ответил журналу Time на вопрос о том, «является ли предложение России о прекращении конфликта на Украине лучшим вариантом» для Киева.

Директор ЦРУ США Уильям Бёрнс ранее заявил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к концу 2024 года.

Как отмечал постпред России при ООН Василий Небензя, новые пакеты помощи Запада и «мясные штурмы» киевского режима не помогут осуществить коренной перелом в украинском конфликте.