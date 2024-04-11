Новые пакеты помощи Запада и «мясные штурмы» киевского режима не помогут осуществить коренной перелом в украинском конфликте, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«В военных действиях на наших глазах происходит коренной перелом», — передаёт его слова ТАСС.

Небензя отметил, что изменить данную тенденцию не смогут ни новые пакеты помощи Запада, ни новые так называемые «мясные штурмы» и контратаки Киева.

«Украина сегодня не более чем частная военная компания, воюющая для Запада и западным оружием до последнего украинца», — подчеркнул он.

Как ранее заявил посол России в США Анатолий Антонов, победы российских вооружённых сил на фронте подтверждают, что американцы проиграли в войне «до последнего украинца», пытаясь нанести стратегическое поражение России.

Также Антонов отметил, что призыв Пентагона нанести поражение России чреват рисками эскалации.