Антонов: победы России подтверждают, что США проиграли в войне «до последнего украинца»
Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Убедительные победы российских вооружённых сил на фронте подтверждают, что американцы проиграли в войне «до последнего украинца», пытаясь нанести стратегическое поражение России», — цитирует дипломата ТАСС.
Также Антонов заявил, что призыв Пентагона нанести поражение России чреват рисками эскалации.
Также Владимир Зеленский раскритиковал США за темпы предоставления вооружений Украине.