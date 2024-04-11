Антонов: победы России подтверждают, что США проиграли в войне «до последнего украинца»

Победы российских вооружённых сил на фронте подтверждают, что американцы проиграли в войне «до последнего украинца», пытаясь нанести стратегическое поражение России.

Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Убедительные победы российских вооружённых сил на фронте подтверждают, что американцы проиграли в войне «до последнего украинца», пытаясь нанести стратегическое поражение России», — цитирует дипломата ТАСС. Также Антонов заявил, что призыв Пентагона нанести поражение России чреват рисками эскалации. Также Владимир Зеленский раскритиковал США за темпы предоставления вооружений Украине.