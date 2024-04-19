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Глава ЦРУ Бёрнс: Украина может потерпеть поражение уже к концу 2024 года

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Директор ЦРУ США Уильям Бёрнс заявил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к концу 2024 года.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, есть риск, что Киев может потерпеть поражение к концу этого года, а российский лидер Владимир Путин окажется в состоянии фактически «диктовать условия мирного урегулирования».

Поэтому Бёрнс призвал конгрессменов Соединённых Штатов одобрить законопроект о дополнительном финансировании, что позволит выделить миллиарды долларов на нужды украинской стороны.

В противном случае, по его словам, «картина будет гораздо более ужасной».

Как ранее заявил постпред России при ООН Василий Небензя, новые пакеты помощи Запада и «мясные штурмы» киевского режима не помогут осуществить коренной перелом в украинском конфликте.

Обозреватель National Review Эндрю Статтафорд выразил предположение, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже этим летом и это приведёт к краху «американского мира».

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