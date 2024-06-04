ВСУ дважды атаковали дроном грузовик в Шебекине, пострадал водитель
- AP
«В городе Шебекине ВСУ дважды атаковали грузовой автомобиль на территории коммерческого предприятия с помощью БПЛА. В результате падения первого беспилотника с последующей детонацией пострадал водитель грузового автомобиля», — сообщил он.
По словам Гладкова, пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями сам обратился в местную больницу.
Системы ПВО ранее уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью.
Также сообщалось, что подразделениями группировки войск «Днепр» был сбит украинский штурмовик Су-25.