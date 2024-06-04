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ВСУ дважды атаковали дроном грузовик в Шебекине, пострадал водитель

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ВСУ дважды атаковали грузовик в Шебекине с помощью БПЛА, водитель получил ранения, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
ВСУ дважды атаковали дроном грузовик в Шебекине, пострадал водитель
  • AP

«В городе Шебекине ВСУ дважды атаковали грузовой автомобиль на территории коммерческого предприятия с помощью БПЛА. В результате падения первого беспилотника с последующей детонацией пострадал водитель грузового автомобиля», — сообщил он.

По словам Гладкова, пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями сам обратился в местную больницу.

Системы ПВО ранее уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью.

Также сообщалось, что подразделениями группировки войск «Днепр» был сбит украинский штурмовик Су-25.

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