ВСУ дважды атаковали дроном грузовик в Шебекине, пострадал водитель

ВСУ дважды атаковали грузовик в Шебекине с помощью БПЛА, водитель получил ранения, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекине ВСУ дважды атаковали грузовой автомобиль на территории коммерческого предприятия с помощью БПЛА. В результате падения первого беспилотника с последующей детонацией пострадал водитель грузового автомобиля», — сообщил он.

По словам Гладкова, пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями сам обратился в местную больницу.

Системы ПВО ранее уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью.

Также сообщалось, что подразделениями группировки войск «Днепр» был сбит украинский штурмовик Су-25.