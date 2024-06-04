МВД помогает соотечественнице из Казахстана с инвалидностью получить гражданство

Гражданка Казахстана 26-летняя Мария Фаткина, проживающая в Москве, с детства страдает ДЦП с серьёзными нарушениями зрения, слуха и речи. У неё установлена инвалидность I группы. Девушка передвигается в инвалидной коляске с помощником. Из-за тяжёлой ситуации со здоровьем у Марии не получалось оформить российское гражданство, поэтому она обратилась в проект «Не один на один». После запроса RT в МВД девушке продлили срок временного пребывания на территории РФ, а также приняли у неё заявление о выдаче вида на жительство.

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У уроженки города Костанай Республики Казахстан 26-летней Марии Фаткиной с детства диагностирован детский церебральный паралич (ДЦП), а также установлена инвалидность I группы.

«Мама хотела отказаться от меня, поскольку ей сказали, что я, возможно, стану овощем. Но мой отец её отговорил. Так я чудом избежала детдома», — рассказывает девушка.

Первые 12 лет, по словам Марии, она жила, ни в чём не нуждаясь, вместе с матерью и отцом. Проходила реабилитацию в крупных центрах, в том числе в Израиле.

«Там мне исправили косоглазие и кривые зубы, — продолжает девушка. — Ситуация постепенно улучшалась. В три года у меня появились логопед и личный тренер, который делал мне массаж и занимался со мной физкультурой. Занятия проходили ежедневно. Программу мне составили в Израиле, и она работала: я почти ходила. Но счастье длилось недолго. Родители развелись, и после этого начался медленный спуск к тем проблемам, которые у меня есть по сей день».

Через некоторое время мать Марии познакомилась с её будущим отчимом. В 2010 году у них родилась дочь Кира. Вскоре, по словам девушки, банк забрал у их семьи квартиру за неуплату ипотеки и долгов. И после этого мать уехала к отчиму, который чуть раньше отправился в Москву на подработки.

«С собой она взяла только Киру, а меня оставила с бабушкой в Казахстане», — вспоминает Мария.

Переезд в Москву

Год Мария прожила с бабушкой и дедушкой, а затем они отвезли её к матери в Москву.

Девушка рассказывает, что мать часто задерживалась на работе допоздна, из-за чего девочкам приходилось самостоятельно готовить себе еду и заниматься домашними делами.

«Моя болезнь лишила Киру детства, — делится переживаниями Мария. — Мама всё чаще просила её помогать мне и ухаживать за мной, так как сама она часто возвращалась домой после девяти вечера».

Затем, по словам девушки, её мать уволили с работы и долгое время она не могла трудоустроиться. Чтобы в семье были хоть какие-то деньги, Мария начала подрабатывать контент-менеджером и копирайтером: писала тексты для сайтов.

«Помимо прочих проблем, у меня не было документов, — продолжает Мария. — Мама не сделала мне регистрацию и гражданство РФ, поэтому я не проходила реабилитацию и не получала ни медицинскую помощь, ни пенсию по состоянию здоровья. Мама постоянно «кормила завтраками». Все её обещания заканчивались на регистрации, а вид на жительство (ВНЖ) и прочее не делалось. Я долгое время без особого успеха искала помощи в интернете. Пыталась сделать документы сама, но не получалось».

В 2017 году Мария поступила в Московский политех на специальность «издательское дело». Училась на очно-заочном отделении платно, так как на очном не получилось: некому было ежедневно возить её на учёбу.

В 2021 году у Марии истёк срок действия казахстанского паспорта, но выехать в Казахстан за новым документом она смогла лишь через два года.

«Мама обещала сделать мне паспорт быстро, но так и не сделала, — вспоминает девушка. — Лишь знакомство с Сашей, моим будущим мужем, позволило мне наконец-то ощутить надежду на лучшее. Вскоре я забеременела и переехала к нему на съёмное жильё. После рождения сына Святослава мы перебрались к родителям мужа, так как я физически не могла полноценно заниматься ребёнком, а муж работал. Когда сыну исполнилось три месяца, я поехала с мамой и сестрой в Казахстан и мне сделали новый паспорт».

Вернувшись в Москву, Мария планировала подать заявление на получение вида на жительство. Она нашла человека, который готов был её зарегистрировать, но в оформлении временной регистрации ей отказали, так как, по словам Марии, она предоставила неполный пакет документов.

Мария обратилась за помощью в получении гражданства РФ в проект RT «Не один на один».

«Я гражданка Казахстана и очень хочу сменить гражданство на российское. Но не могу в силу обстоятельств — своей болезни. Сейчас я не могу официально работать и помогать семье. Я боюсь, что меня разлучат с мужем и ребёнком. Я понимаю, что нарушаю закон, но не смогла этого избежать в силу своей физической беспомощности. Очень прошу вас в виде исключения, учитывая мою крайне тяжёлую ситуацию со здоровьем, разрешить мне получить гражданство России. Я очень хочу быть рядом с мужем и сыном, приносить пользу семье и государству», — написала девушка в своём обращении.

Приняли заявление на ВНЖ

RT отправил запрос в МВД с просьбой оказать содействие Марии Фаткиной в приобретении российского гражданства.

«В ГУ МВД России по г. Москве было направлено письмо о продлении ей срока временного пребывания на территории РФ, постановке на учёт по месту пребывания, об организации работы по прохождению обязательной дактилоскопической регистрации и фотографирования, о приёме от неё заявления о выдаче ВНЖ в Российской Федерации при необходимости с направлением сотрудника по месту фактического нахождения», — сообщили в пресс-службе министерства.

Как рассказала Мария, ей уже сделали регистрацию, а также приняли у неё заявление о выдаче ВНЖ.

«Наконец-то это случилось, — радуется девушка. — Я ждала этого дня с 17 лет. Теперь осталось подождать около четырёх месяцев, и я получу заветный документ. Будет ВНЖ — будут и ОМС, и инвалидность, и прочие важные для меня вещи. Может, после этого меня отпустит тревога. Жить половину жизни практически без документов, реабилитации, пенсии и нормальной медицинской помощи очень тяжело. Если бы не муж, мои золотые друзья и проект RT, я бы не вылезла из этой ямы никогда. Список благодарностей к ним у меня бесконечен. Спасибо за помощь и поддержку».