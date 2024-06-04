«Ансамблевый метод»: учёные создали систему киберзащиты почты от спама и фишинга
Автор антифишинговой программы планирует внедрять разработку в России
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Учёные Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий создали инновационную программу для повышения эффективности защиты почты от спама. По словам специалистов, алгоритм на основе нейросети также убережёт пользователей от фишинговых атак, кражи личных данных и финансовых потерь. Об этом RT сообщили в Московском политехе, на семинаре которого была представлена разработка.
Как отметили авторы работы, в мире повсеместно наблюдается рост киберпреступности. В частности, кибератаки всё чаще совершаются на электронную почту: преступники рассылают нежелательные и вредоносные письма, а также занимаются фишингом — крадут конфиденциальную информацию, чтобы получить доступ к учётным записям пользователей. Традиционно для защиты почты от вредоносных писем используется фильтрация сообщений по ключевым словам или составляются чёрные списки отправителей. Однако с развитием технологий, которые применяют кибермошенники, такие способы защиты теряют эффективность.
Чтобы решить эту проблему, учёные разработали систему на основе нескольких алгоритмов, использующих технологию нейронных сетей. Такой подход позволяет объединить сразу несколько методик в единый ансамбль, чтобы выявлять спам по ряду критериев, а не только по ключевым словам.
Разработанная программа сортирует электронные письма по структуре текста, его содержанию, учитывает поведенческие особенности отправителей и метаданные — то есть дату и время отправки письма, тип вложения, объём и т. д.
Перед тем как отнести письмо к той или иной категории, программа обрабатывает текст сообщения. Обработка включает разбитие текста на отдельные слова — токенизацию, удаление речевых штампов — часто встречающихся, но бессмысленных оборотов, отсечение у слов суффиксов и приставок для выявления их основы — стемминг и т. д.
«Наш ансамблевый метод показал высокую эффективность в задаче классификации электронных писем, он превосходит существующие решения по точности и скорости обработки данных. Он может быть легко интегрирован в почтовые сервисы и системы защиты от спама, обеспечивая надёжную защиту пользователей от фишинговых атак, кражи личных данных и финансовых потерь», — отметил в беседе с RT разработчик, докторант кафедры «Криптология» Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий Шерзод Хамидов.
Как отметил учёный, сегодня Россия — ведущая страна по обеспечению кибербезопасности в мире, поэтому разработка может найти практическое применение именно у российских IT-компаний.
«В Российской Федерации проводятся научные и практические исследования по этим направлениям. Мне было бы интересно поучаствовать в таких масштабных проектах и внести свой вклад в создание технологий защиты от кибератак», — добавил Хамидов.
Как пояснил в комментарии RT заведующий лабораторией программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности кафедры ИБ ФИТ Московского политеха Сергей Кесель, разработанный иностранным коллегой метод отличается новизной и позволит существенно повысить уровень защиты электронной почты от спама и злоумышленников. В политехе намерены поддержать работу молодого учёного — специалисты согласны с тем, что программа может найти применение на российском рынке.
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