«Сферум» подводит итоги года

«Сферум» подводит итоги работы в 2023/24 учебном году. Об этом сообщает пресс-служба VK.

Отмечается, что с 1 сентября 2023 года по 31 мая 2024 года общее число пользователей сервиса — педагогов, учащихся и их родителей — выросло почти в два раза и достигло 25 млн.

Количество учащихся, использующих учебный профиль «Сферум» в «VK Мессенджере» для общения по учебным вопросам, увеличилось на 34% и составило 11,2 млн, педагогов — на 40%, до 2,1 млн. «Сферум» также зафиксировал рост числа подключённых образовательных организаций на 25%, до 89,6 тыс.

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В топ-10 активных регионов, использующих «Сферум», вошли Томская, Тамбовская, Рязанская, Липецкая, Самарская, Пензенская, Ленинградская, Белгородская и Московская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

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В учебном профиле «Сферум» в «VK Мессенджере» появился раздел «Награды», благодаря которому педагоги могут мотивировать и поощрять школьников за достижения в учёбе, спорте и во внеучебной деятельности. Кроме того, пользователям «Сферума» стала доступна расшифровка видеозвонков, функция важных сообщений, сториз-оповещения о новых и удобных функциях, бета-версия мини-приложения «Цифровой помощник ученика» для самостоятельной подготовки ко всероссийским проверочным работам (ВПР) и основному государственному экзамену (ОГЭ).

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Ранее сообщалось, что VK запускает стажировку для школьников и другие активности ко Дню защиты детей.