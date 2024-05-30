Компания VK запускает стажировку для школьников и другие активности ко Дню защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба VK.

Отмечается, что школьников ждут программа оплачиваемой стажировки VK, активности на фестивале «Движения Первых», онлайн-марафон по кибербезопасности, полезный контент и конкурсы от авторов платформ VK.

Под руководством опытных наставников участники стажировки смогут решать реальные задачи в командах сервисов и продуктов VK: например, строить модели для «VK Рекламы», разрабатывать веб-интерфейс сервиса интерактивных презентаций, тестировать B2B- и видеосервисы. В рамках программы школьников-стажёров также ждёт обучение софт скилам — участники освоят инструменты планирования и навыки деловой коммуникации. По итогам стажировки HR-специалисты компании проведут для ребят консультации по карьерному развитию.

Программа ориентирована на школьников старше 14 лет. Чтобы попасть на неё, нужно до 13 июня подать заявку и пройти отбор. Стажировка будет занимать 20 часов в неделю и проходить в гибридном формате в Москве и Санкт-Петербурге. Продолжительность программы — два месяца: с 8 июля по 31 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что VK открыла IT-хаб в Новосибирске.