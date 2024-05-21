VK открыла IT-хаб в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что новое рабочее пространство компании находится в самом центре города — в коворкинге «Практик» по адресу Депутатская улица, дом 46. В Новосибирске уже работают более 100 сотрудников VK, компания планирует открывать новые позиции для местных специалистов.

Открытие хаба состоялось в рамках программы VK по развитию IT-сообщества в регионах с высоким научно-техническим потенциалом. Программа включает в себя создание региональных хабов, проведение мероприятий для обмена опытом и привлечение на работу сильнейших IT-специалистов.

13 июня 2024 года VK проведёт в Новосибирске первое мероприятие — IT-бар Community, митап для бэкенд-разработчиков уровней middle+ и senior. Участники смогут в неформальной обстановке обсудить рабочие темы: в ходе встречи эксперты VK поделятся опытом решения технологических задач для «Одноклассников», «ВКонтакте», VK Tech и Mail.ru.

Ранее сообщалось, что знаменитости показали свои первые посты и фото во «ВКонтакте».