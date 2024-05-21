RT в Telegram
Подпишись

VK открыла IT-хаб в Новосибирске

Короткая ссылка
VK открыла IT-хаб в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба компании.
VK открыла IT-хаб в Новосибирске
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Отмечается, что новое рабочее пространство компании находится в самом центре города — в коворкинге «Практик» по адресу Депутатская улица, дом 46. В Новосибирске уже работают более 100 сотрудников VK, компания планирует открывать новые позиции для местных специалистов.

Открытие хаба состоялось в рамках программы VK по развитию IT-сообщества в регионах с высоким научно-техническим потенциалом. Программа включает в себя создание региональных хабов, проведение мероприятий для обмена опытом и привлечение на работу сильнейших IT-специалистов.

13 июня 2024 года VK проведёт в Новосибирске первое мероприятие — IT-бар Community, митап для бэкенд-разработчиков уровней middle+ и senior. Участники смогут в неформальной обстановке обсудить рабочие темы: в ходе встречи эксперты VK поделятся опытом решения технологических задач для «Одноклассников», «ВКонтакте», VK Tech и Mail.ru.

Ранее сообщалось, что знаменитости показали свои первые посты и фото во «ВКонтакте».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить