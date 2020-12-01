Женская сборная России по футболу обыграла Турцию в заключительном матче отбора на ЧЕ
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- РИА Новости
Встреча, прошедшая в турецком Манавгате, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Победу сборной России принесли голы Анны Беломытцевой и Марины Фёдоровой, забивших на 29-й и 45+1 минутах.
Турция ответила голом Дерьи Архан на 56-й минуте.
Сборная России гарантировала себе второе место в группе A. Российская команда набрала 24 очка в десяти матчах. Прямые путёвки на Евро завоюют победители групп, а также три лучшие команды, занявшие вторые места. Ещё три путёвки будут разыграны в стыковых матчах между оставшимися шестью командами, занявшими вторые места.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по футболу обыграла Косово в матче отбора на ЧЕ.