Женская сборная России по футболу обыграла Косово в матче отбора на ЧЕ

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Женская сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Косова в матче квалификации чемпионата Европы 2022 года.
Женская сборная России по футболу обыграла Косово в матче отбора на ЧЕ
  • ©rfs.ru

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу российских футболисток.

В составе сборной России дубль оформила Марина Фёдорова. Ещё один мяч в активе Алсу Абдуллиной.

Россиянки занимают вторую строчку в турнирной таблице отборочной группы A, набрав 21 очко по итогам девяти матчей. Прямые путёвки на Евро завоюют победители групп, а также три лучшие команды, занявшие вторые места. Ещё три путёвки будут разыграны в стыковых матчах между оставшимися шестью командами, занявшими вторые места.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по футболу обыграла Турцию в отборочном матче ЧЕ.

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