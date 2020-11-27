Женская сборная России по футболу обыграла Косово в матче отбора на ЧЕ
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Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу российских футболисток.
В составе сборной России дубль оформила Марина Фёдорова. Ещё один мяч в активе Алсу Абдуллиной.
Россиянки занимают вторую строчку в турнирной таблице отборочной группы A, набрав 21 очко по итогам девяти матчей. Прямые путёвки на Евро завоюют победители групп, а также три лучшие команды, занявшие вторые места. Ещё три путёвки будут разыграны в стыковых матчах между оставшимися шестью командами, занявшими вторые места.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по футболу обыграла Турцию в отборочном матче ЧЕ.