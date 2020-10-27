Женская сборная России по футболу обыграла Турцию в отборочном матче ЧЕ

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В матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу женская сборная России одержала победу над национальной командой Турции.
Женская сборная России по футболу обыграла Турцию в отборочном матче ЧЕ
  • Pixabay

Встреча, проходившая на стадионе «Сапсан Арена» в Москве, закончилась победой команды хозяев со счётом 4:2.

В составе россиянок забивали Нелли Коровкина, Наталья Машина и Маргарита Черномырдина (дважды). За турецкую национальную команду отличились Дерья Архан и Дидем Карагенс. 

Благодаря победе россиянки с 18 очками в восьми матчах закрепились на втором месте в группе А. У идущей на третьем месте Словении 12 очков, а у сборной Косово десять очков после семи матчей. Лидирует команда Нидерландов, досрочно выигравшая группу. Прямые путёвки на чемпионат Европы получат победители групп и тройка лучших среди занявших второе место команд в своих группах.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесён с 2021 на 2022 год. 

Ранее сообщалось, что глава ФИФА Инфантино заболел коронавирусом.

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