Тайсон признался в курении марихуаны перед боем с Джонсом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон признался, что курил марихуану перед выставочным поединком с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом.

«Конечно же, я курил перед боем. Не могу остановиться. Я курил и во время своих выступлений. Просто я должен курить. Простите, но я курильщик, делаю это каждый день. Никогда не завязывал с этим делом. Это то, кто я есть. Это не оказывает на меня негативного влияния. Это то, что я хочу делать, и этому нет никаких объяснений», — цитирует Тайсона New York Post.

Бой Майка Тайсона и Роя Джонса состоялся 29 ноября по московскому времени. Поединок закончился ничьей.

Ранее Лебедев высказался относительно победителя в бою Тайсона с Джонсом.