Лебедев считает, что Тайсон победил Джонса

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Денис Лебедев поделился мнением по поводу выставочного поединка между Майком Тайсоном и Роем Джонсом.

«Я считаю, что Майк Тайсон победил, он вообще выглядел хорошо, хотя оба выглядели неплохо в 50 лет. Я чувствовал, что Тайсон в клинче выглядел бережливо, не очень жёстко работал, но во время боя удары прилетали обоим. Мне вообще вчера друзья сказали: «Денис, тебе надо сказать, что, мол, победитель — ко мне». Но зачем? Скажут ещё, что старичков бью», — цитирует Лебедева ТАСС.

Бой Майка Тайсона и Роя Джонса состоялся в ночь на 29 ноября в Лос-Анджелесе. Выставочный поединок продлился все восемь раундов и закончился ничьей.

Ранее Рой Джонс заявил, что не против провести реванш с Тайсоном в России.