Лебедев считает, что Тайсон победил Джонса
- Reuters
«Я считаю, что Майк Тайсон победил, он вообще выглядел хорошо, хотя оба выглядели неплохо в 50 лет. Я чувствовал, что Тайсон в клинче выглядел бережливо, не очень жёстко работал, но во время боя удары прилетали обоим. Мне вообще вчера друзья сказали: «Денис, тебе надо сказать, что, мол, победитель — ко мне». Но зачем? Скажут ещё, что старичков бью», — цитирует Лебедева ТАСС.
Бой Майка Тайсона и Роя Джонса состоялся в ночь на 29 ноября в Лос-Анджелесе. Выставочный поединок продлился все восемь раундов и закончился ничьей.
Ранее Рой Джонс заявил, что не против провести реванш с Тайсоном в России.