Джонс заявил, что не против провести реванш с Тайсоном в России

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Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс заявил, что не исключает проведения в России повторного поединка с бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном.
Джонс заявил, что не против провести реванш с Тайсоном в России
  • Reuters

«Прекрасный вечер, прекрасный бой. Тайсон — реально тот, каким он себя представляет. Я рад, что мы подарили людям развлечение, особенно с учётом всей это ситуации с коронавирусом. Для меня это стоило того, чтобы рисковать жизнью. Мне понравилось, как всё прошло. Кто знает — может, мы сможем сделать реванш в России», — сказал Джонс «Спорт-Экспрессу».

Бой Майка Тайсона и Роя Джонса состоялся в ночь на 29 ноября в Лос-Анджелесе. Выставочный поединок продлился все восемь раундов и закончился ничьей.

Ранее Шлеменко заявил, что никогда не будет воспринимать Джонса как соотечественника.

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