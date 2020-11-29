Шлеменко: никогда не буду воспринимать Джонса как соотечественника

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко признался, что не может воспринимать как соотечественника американского боксёра Роя Джонса — младшего, имеющего российский паспорт.
Шлеменко: никогда не буду воспринимать Джонса как соотечественника
  • Reuters

«Я никогда не буду воспринимать Роя Джонса как соотечественника. Какой ещё соотечественник? Всякое бывает: человек заразился идеей и всю жизнь хотел быть русским, выучил в идеале язык, культуру. Но здесь такого нет. Какие тут чувства? Если выбирать между ними двумя, то я бы выбрал, чтобы Майк Тайсон представлял Россию в этом бою. Думаю, что многие россияне так же бы отнеслись к этому», — цитирует Sport24 Шлеменко.

Джонс получил российский паспорт в 2015 году. 29 ноября 2020 года 51-летний спортсмен провёл выставочный поединок с другой легендой бокса, 54-летним Майком Тайсоном. Бой продлился все регламентированные восемь раундов по две минуты и был признан ничейным.

Ранее олимпийский чемпион Тищенко раскритиковал бой Тайсона и Джонса.

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