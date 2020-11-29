Олимпийский чемпион Тищенко раскритиковал бой Тайсона и Джонса

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко прокомментировал итоги поединка между легендарными Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим, который завершился вничью.

«Не понравился бой вообще, нечего смотреть было, неинтересно. На что там смотреть? Танцы и обжиманцы двух дедушек? Если кому-то интересно, то пожалуйста. Единственное, было любопытно посмотреть на физическую форму. Удивило, что Тайсон провёл все раунды — молодец. А Джонс разочаровал. Я думал, он будет активнее, а он только мешал своему сопернику. Зато денег заработали, для этого бой и делали. А с точки зрения спорта здесь всё понятно было. Пародия на бокс», — цитирует Тищенко «Чемпионат».

Выставочный бой между легендами бокса Майком Тайсоном и Роем Джонсом завершился вничью. Поединок проходил по особому регламенту: он состоял из восьми раундов по две минуты. Тайсон появился на ринге впервые с 2005 года, а Джонс — с 2018-го.

Ранее Шлеменко назвал ничью Тайсона с Джонсом закономерным итогом боя.