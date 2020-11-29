Шлеменко назвал ничью Тайсона с Джонсом закономерным итогом боя

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал поединок легенд бокса Майка Тайсона с Роем Джонсом.
Шлеменко назвал ничью Тайсона с Джонсом закономерным итогом боя
  • Reuters

«Ребята работали как настоящие профессионалы, выложились по полной. Очень хотели — вернее, по большей степени, наверное, Тайсон хотел в своей манере закончить бой досрочно и победить. Но Рой Джонс хотел переиграть на тактике — вязался, клинчевал, не давал Майку Тайсону раскрыться в своей манере и не давал ему уйти вперёд. Закономерный итог — это ничья в этом поединке», — цитирует Шлеменко РЕН ТВ.

Для 54-летнего Тайсона этот поединок стал первым с 2005 года, а 51-летний Джонс в последний раз выходил на ринг в 2018-м. По итогам боя, который длился восемь раундов по две минуты, судьи вынесли вердикт — ничья.

Ранее сообщалось, что Тайсон и Джонс были награждены специальными поясами WBC.

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