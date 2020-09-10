Телеведущей «Матч ТВ» сделали предложение во время прямого эфира

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Ведущая телеканала «Матч ТВ» Элеонора Хабибулина в прямом эфире получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, телеведущего Сергея Розанова.
Телеведущей «Матч ТВ» сделали предложение во время прямого эфира
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  • © Скриншот Матч ТВ

Мужчина появился в эфире с цветами и кольцом и позвал девушку замуж.

«Мы такие новости не готовили!» — ответила Хабибулина и в слезах согласилась стать его женой.

Ранее Тина Канделаки высказалась о возможном переходе Александра Кокорина из «Спартака» в «Рому».

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