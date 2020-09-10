Телеведущей «Матч ТВ» сделали предложение во время прямого эфира

Ведущая телеканала «Матч ТВ» Элеонора Хабибулина в прямом эфире получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, телеведущего Сергея Розанова.

Мужчина появился в эфире с цветами и кольцом и позвал девушку замуж.

«Мы такие новости не готовили!» — ответила Хабибулина и в слезах согласилась стать его женой.

– Мы таких новостей не готовили 😍😍😍



На Матч ТВ не только рассказывают о спорте, но и делают предложения. Этот эфир Элеонора Хабибулина точно не забудет. Какие же милахи ❤️❤️❤️#ВсеНаМатчpic.twitter.com/0UgSuanMqa — Матч ТВ (@MatchTV) September 10, 2020

Ранее Тина Канделаки высказалась о возможном переходе Александра Кокорина из «Спартака» в «Рому».