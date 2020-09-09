Канделаки высказалась о возможном переходе Кокорина из «Спартака» в «Рому»

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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала информацию о возможном переходе нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина в итальянскую «Рому».
Канделаки высказалась о возможном переходе Кокорина из «Спартака» в «Рому»
  • РИА Новости

«Я думаю, что Александр Кокорин нужен «Спартаку» больше, чем «Роме», как бы она ни проявляла свой интерес. А самому Саше нужнее всего стабильно играть на высоком уровне и вернуться в сборную. В этом цели Кокорина и «Спартака» совпадают. Ну, а в случае успешного сезона внимание к нападающему в Европе только вырастет», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Кокорин перешёл в «Спартак» в нынешнее трансферное окно на правах свободного агента. При этом 29-летний форвард пока не сыграл ни одного матча за новую команду из-за травмы.

Ранее владелец «Спартака» опроверг слухи о переходе Кокорина в «Рому».

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