Теннисистка Касаткина считает, что большинство футболистов являются высокомерными

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Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о российских футболистах и их зарплатах.
Теннисистка Касаткина считает, что большинство футболистов являются высокомерными
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Футбол мне нравится, но футболисты в основной массе — нет. В сравнении с другими спортсменами они какие-то пафосные, высокомерные. Да ещё такую зарплату получают при этом. Русским точно переплачивают», — цитирует Касаткину «Советский спорт».

Она также поделилась мнением, кто лучше — нападающий «Барселоны» Лионель Месси или форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Лео — прикольный, маленький, шустрый. Его талант бесконечен. Криштиану Роналду тоже многого достиг, но на его фоне Месси — бог, инопланетянин», — подчеркнула Касаткина.

Ранее российский легкоатлет Владимир Никитин выразил мнение, что футболисты незаслуженно получают крупные гонорары.

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