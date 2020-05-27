Российский легкоатлет: футболисты в секунду получают больше, чем я за месяц
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- РИА Новости
«Футболист, наверное, за секунду на поле получает больше моей месячной зарплаты. Считаю, что это несправедливо», — цитирует Никитина «Спорт-Экспресс».
По его мнению, футболисты плохо играют и ему на их месте было бы стыдно получать такие большие деньги, но не соответствовать им.
«Физуха? Да нет её у них. Первые 20 минут они ещё бегают, а потом силы их покидают. Я несколько раз даже ходил на трибуну — скукота», — добавил Никитин.
При этом он отметил, что у него нет претензий к хоккеистам, которые так же много зарабатывают.
Ранее в Германии предложили ввести потолок зарплат в футболе.