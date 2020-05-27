Российский легкоатлет: футболисты в секунду получают больше, чем я за месяц

Чемпион России в беге на средние дистанции Владимир Никитин считает, что футболисты незаслуженно получают крупные гонорары.

«Футболист, наверное, за секунду на поле получает больше моей месячной зарплаты. Считаю, что это несправедливо», — цитирует Никитина «Спорт-Экспресс».

По его мнению, футболисты плохо играют и ему на их месте было бы стыдно получать такие большие деньги, но не соответствовать им.

«Физуха? Да нет её у них. Первые 20 минут они ещё бегают, а потом силы их покидают. Я несколько раз даже ходил на трибуну — скукота», — добавил Никитин.

При этом он отметил, что у него нет претензий к хоккеистам, которые так же много зарабатывают.

Ранее в Германии предложили ввести потолок зарплат в футболе.