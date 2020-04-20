Экс-глава ФИФА: я был отстранён от футбола не из-за России

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Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что его отстранение от футбольной деятельности не связано с Россией.
Экс-глава ФИФА: я был отстранён от футбола не из-за России
  • Reuters

«Вячеслав Колосков заявил, что меня отстранили, потому что я не пошёл против России? Должен сказать своему дорогому другу Вячеславу, что это совершенно не так. Я был отстранён от футбола не из-за России. Мы пытались остановить Мишеля Платини, который стремился получить пост президента ФИФА. А я не шёл на этот пост, я ведь был избран до 2019 года. Россия не имеет к этому отношения, он ошибается», — приводят слова Блаттера «Известия».

В 2016-м Блаттер, руководивший ФИФА с 1998 по 2015 год, был отстранён на восемь лет от футбола из-за подозрений в коррупции. Затем приговор был смягчён до шестилетнего отстранения.

Ранее Блаттер прокомментировал обвинения в адрес России в подкупе чиновников ФИФА.

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