Блаттер об обвинении России в подкупе чиновников ФИФА: сейчас не время возвращаться к этому вопросу

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер прокомментировал обвинения Министерства юстиции США в даче взяток со стороны России и Катара в борьбе за право принять чемпионаты мира 2018 и 2022 годов.

«Я выступал свидетелем в прошлом на судах по всем этим вопросам, поэтому не удивлён. Я считаю, что сейчас не время возвращаться к вопросу ЧМ в России, особенно учитывая, что он уже прошёл в 2018 году. Зачем вы атакуете чемпионат, который закончился? И стоит отметить, что особенно они были против именно чемпионата в России и уже не так сильно препятствовали турниру в Катаре. Активно они стали выступать начиная с 2014—2015 годов, когда приехали в Цюрих на Конгресс ФИФА. Меня уже ничего не удивляет относительно США», — приводят слова Блаттера «Известия».

В начале апреля Минюст США выступил с обвинением, в котором говорится, что представители России и Катара подкупили бывших чиновников ФИФА, чтобы те проголосовали за них при выборе стран, которые примут чемпионаты мира в 2018 и 2022 годах. В Москве и Дохе эти обвинения отрицают.

Ранее сообщалось, что Катар намерен жёстко оспаривать обвинения по делу о подкупе чиновников ФИФА.