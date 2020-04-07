Хоккеист Барабанов заявил, что ему было непросто выбрать между «Торонто» и «Аризоной»

Российский нападающий Александр Барабанов рассказал, что выбор между клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» и «Аризона Койотс» дался ему непросто.

«Для меня это был тяжёлый выбор. Но, как говорят, любовь с первого взгляда... Есть притягательность у «Мейпл Лифс», хотя всё равно я долго думал, советовался с семьёй. Огромное спасибо представителям «Аризоны» за то, что проявили ко мне интерес, мы долго общались. Очень приятно, что за тобой следят, обращают внимание на твою игру», — приводит слова Барабанова пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что также советовался со своими соотечественниками, игравшими в «Торонто».

«Говорил с Никитой Зайцевым ещё на чемпионате мира, он отзывался о клубе в очень позитивном ключе. Разумеется, звонил Илье Михееву, он был в полном восторге и говорил, что всё классно. Созданы все условия — только выходи и играй в хоккей. Такое же мнение было и у Игоря Ожиганова», — добавил хоккеист.

25-летний Барабанов, пописавший контракт новичка с «Торонто», является воспитанником СКА. Он дебютировал в основном составе в сезоне-2013/14. С тех пор он сыграл в 330 матчах КХЛ, набрав 160 (73 + 87) очков, и дважды завоевал Кубок Гагарина.

Ранее агент рассказал, что хоккеистом Барабановым интересовались более 20 клубов НХЛ.