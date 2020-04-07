Агент рассказал, что хоккеистом Барабановым интересовались более 20 клубов НХЛ

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Дэн Мильштейн, агент российского хоккеиста Александра Барабанова, рассказал, сколько клубов были заинтересованы в игроке.
Агент рассказал, что хоккеистом Барабановым интересовались более 20 клубов НХЛ
  • РИА Новости

«На протяжении трёх сезонов на нас выходило более 20 команд, которые следили за Сашей в чемпионатах КХЛ и на международных турнирах. В конце на него претендовали две команды», — приводит слова Мильштейна ТАСС.

Он отметил, что Барабанов с нетерпением ждёт, когда сможет присоединиться к команде.

«Скорее всего, это произойдёт этой осенью», — добавил агент.

Ранее сообщалось, что Барабанов подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто».

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