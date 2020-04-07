Барабанов подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто»

Нападающий санкт-петербургского СКА Александр Барабанов подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 25-летним россиянином рассчитано на один сезон.

Барабанов является воспитанником СКА. Он дебютировал в основном составе в сезоне-2013/14. С тех пор он сыграл в 330 матчах КХЛ, набрав 160 (73 + 87) очков, и дважды завоевал Кубок Гагарина.

На драфт НХЛ Барабанов не заявлялся.

Ранее генеральный менеджер «Ванкувера» высказал мнение, что Василий Подколзин в скором времени может начать выступление в НХЛ.