Барабанов подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто»

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Нападающий санкт-петербургского СКА Александр Барабанов подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс».
Барабанов подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто»
  • © Официальный сайт ХК СКА

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 25-летним россиянином рассчитано на один сезон.

Барабанов является воспитанником СКА. Он дебютировал в основном составе в сезоне-2013/14. С тех пор он сыграл в 330 матчах КХЛ, набрав 160 (73 + 87) очков, и дважды завоевал Кубок Гагарина.

На драфт НХЛ Барабанов не заявлялся.

Ранее генеральный менеджер «Ванкувера» высказал мнение, что Василий Подколзин в скором времени может начать выступление в НХЛ.

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