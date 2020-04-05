Генменеджер «Ванкувера» считает, что Подколзин в скором времени может начать выступление в НХЛ

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг высказал мнение, что российский нападающий петербургского СКА Василий Подколзин близок к тому, чтобы начать выступать в лиге.

«Прямо сейчас он близок к тому, чтобы в скором времени начать выступление в НХЛ благодаря физическим данным. Он любит играть в силовой манере, при этом у него есть техника и видение площадки, он вполне готов к переезду», — приводит слова Беннинга Sportsnet.

Он отметил, что контракт Подколзина со СКА истекает через год и тогда уже можно будет смотреть на положение дел.

«Я думаю, что этот игрок с отличными физическими данными и техникой способен значительно прогрессировать», — добавил функционер.

Подколзин был выбран «Ванкувером» на драфте НХЛ 2019 года под общим десятым номером.

Ранее хоккеист «Автомобилиста» Голышев заявил, что через год продолжит карьеру в «Айлендерс».