Хоккеист «Автомобилиста» Голышев заявил, что через год продолжит карьеру в «Айлендерс»

Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев рассказал, что через год перейдёт в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс».

«Признаюсь, что уже сейчас занимаюсь поиском дома в Нью-Йорке, куда перееду через год. Смотрю варианты не только с жильём, но и с арендой большой машины. У меня контракт с «Автомобилистом» по схеме «2 + 2», но я уже сейчас всё решил. Мне в этом году звонили из «Айлендерс», они не слишком были впечатлены моей игрой в начале чемпионата, но потом их оценки изменились», — заявил Голышев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Хоккеист был выбран «Айлендерс» на драфте НХЛ 2016 года под общим 95-м номером.

Ранее «Адмирал» уведомил КХЛ, что планирует принять участие в сезоне-2021/22.