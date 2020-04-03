Хоккеист «Автомобилиста» Голышев заявил, что через год продолжит карьеру в «Айлендерс»

Короткая ссылка
Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев рассказал, что через год перейдёт в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс».
Хоккеист «Автомобилиста» Голышев заявил, что через год продолжит карьеру в «Айлендерс»
  • РИА Новости

«Признаюсь, что уже сейчас занимаюсь поиском дома в Нью-Йорке, куда перееду через год. Смотрю варианты не только с жильём, но и с арендой большой машины. У меня контракт с «Автомобилистом» по схеме «2 + 2», но я уже сейчас всё решил. Мне в этом году звонили из «Айлендерс», они не слишком были впечатлены моей игрой в начале чемпионата, но потом их оценки изменились», — заявил Голышев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Хоккеист был выбран «Айлендерс» на драфте НХЛ 2016 года под общим 95-м номером.

Ранее «Адмирал» уведомил КХЛ, что планирует принять участие в сезоне-2021/22. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить