Джокович сыграл в теннис сковородкой

Первая ракетка мира серб Новак Джокович в качестве развлечения в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса сыграл в теннис сковородкой.

© Juergen Hasenkopf via www.imago-/www.imago-images.de

globallookpress.com

Видеозапись необычной партии в теннис Джокович опубликовал в своём Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Novak Djokovic (@djokernole) 31 Мар 2020 в 1:41 PDT Ранее сообщалось, что Джокович передал Сербии €1 млн на борьбу с коронавирусом.