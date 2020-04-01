Джокович сыграл в теннис сковородкой
Первая ракетка мира серб Новак Джокович в качестве развлечения в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса сыграл в теннис сковородкой.
- © Juergen Hasenkopf via www.imago-/www.imago-images.de
- globallookpress.com
Видеозапись необычной партии в теннис Джокович опубликовал в своём Instagram.
Ранее сообщалось, что Джокович передал Сербии €1 млн на борьбу с коронавирусом.
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