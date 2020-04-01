Джокович сыграл в теннис сковородкой

Короткая ссылка
Первая ракетка мира серб Новак Джокович в качестве развлечения в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса сыграл в теннис сковородкой.
Джокович сыграл в теннис сковородкой
  • © Juergen Hasenkopf via www.imago-/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Видеозапись необычной партии в теннис Джокович опубликовал в своём Instagram.

Ранее сообщалось, что Джокович передал Сербии €1 млн на борьбу с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить