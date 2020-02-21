Харитонов о бое с Емельяненко: пусть какой-нибудь промоутер организует

Российский боец ММА Сергей Харитонов, которому 23 февраля предстоит бой с бразильцем Фернандо Родригесом, высказался о перспективах встречи со своим соотечественником Александром Емельяненко.

«Мне постоянно пишут об этом бое, просят, чтобы я поставил Александра на место. Если он кому-то интересен, он будет сделан. Мне звонят и пишут постоянно. Будет предложение — будем разговаривать. Мне с точки зрения спорта этот бой не интересен. Но мы на слуху. Он то там попался, то здесь пьяный дебош. Если зрители хотят, то пусть какой-нибудь промоутер организует. И мы проведем бой», — приводит слова Харитонова «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что Фролов не включил Нурмагомедова в тройку лучших бойцов в истории ММА.