Харитонов о бое с Емельяненко: пусть какой-нибудь промоутер организует
«Мне постоянно пишут об этом бое, просят, чтобы я поставил Александра на место. Если он кому-то интересен, он будет сделан. Мне звонят и пишут постоянно. Будет предложение — будем разговаривать. Мне с точки зрения спорта этот бой не интересен. Но мы на слуху. Он то там попался, то здесь пьяный дебош. Если зрители хотят, то пусть какой-нибудь промоутер организует. И мы проведем бой», — приводит слова Харитонова «Спорт-экспресс».
Ранее сообщалось, что Фролов не включил Нурмагомедова в тройку лучших бойцов в истории ММА.