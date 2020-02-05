Чемпионка мира в прыжках с шестом Сидорова выступит на «Русской зиме»

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Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова изменила своё решение относительно выступления на турнире «Русская зима» в Москве.
Чемпионка мира в прыжках с шестом Сидорова выступит на «Русской зиме»
  • РИА Новости

По словам тренера спортсменки Светланы Абрамовой, которые передаёт ТАСС, Анжелика приняла решение выступать на «Русской зиме» в знак поддержки действий Министерства спорта России и Олимпийского комитета России по выправлению ситуации в российской лёгкой атлетике.

Турнир «Русская зима» состоится 9 февраля в Москве.

31 января Министерство спорта России приостановило государственную аккредитацию ВФЛА. 3 февраля президиум организации сложил с себя полномочия.

Ранее сообщалось, что Ласицкене выступит на «Русской зиме».

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