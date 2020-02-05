Чемпионка мира в прыжках с шестом Сидорова выступит на «Русской зиме»

Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова изменила своё решение относительно выступления на турнире «Русская зима» в Москве.

РИА Новости

По словам тренера спортсменки Светланы Абрамовой, которые передаёт ТАСС, Анжелика приняла решение выступать на «Русской зиме» в знак поддержки действий Министерства спорта России и Олимпийского комитета России по выправлению ситуации в российской лёгкой атлетике. Турнир «Русская зима» состоится 9 февраля в Москве. 31 января Министерство спорта России приостановило государственную аккредитацию ВФЛА. 3 февраля президиум организации сложил с себя полномочия. Ранее сообщалось, что Ласицкене выступит на «Русской зиме».