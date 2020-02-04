Ласицкене выступит на «Русской зиме»

После отставки президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене изменила своё решение относительно выступления на турнире «Русская зима» в Москве.

«Мария приняла решение выступить на «Русской зиме». Предварительный отказ был сделан в знак несогласия с работой предыдущего руководства ВФЛА. Однако теперь ситуация изменилась. Мы уже уведомили старшего тренера о том, что Ласицкене намерена принять участие в этом турнире», — цитирует ТАСС менеджера спортсменки Ольгу Назарову.

31 января Министерство спорта России приостановило государственную аккредитацию ВФЛА. 3 февраля президиум организации сложил с себя полномочия.

Ранее сообщалось, что в комиссии спортсменов ВФЛА поддержали отставку президиума организации.