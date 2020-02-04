В комиссии спортсменов ВФЛА поддержали отставку президиума организации

Комиссия спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) удовлетворена решением об отставке президиума организации.

«Комиссия спортсменов ВФЛА поддерживает решение президиума об уходе в отставку и передаче всех своих полномочий действующей рабочей группе ОКР. Мы считаем данный шаг единственно возможным и очень важным для возвращения российской лёгкой атлетики в спортивное мировое сообщество. Комиссия выражает готовность к плодотворному сотрудничеству с рабочей группой ОКР и рассчитывает на приглашение в её состав своего представителя Радиона Гатауллина», — гласит сообщение комиссии на странице в Instagram.

Рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР) будет вести работу по восстановлению членства ВФЛА во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

Ранее в World Athletics заявили, что ожидают ответ от ВФЛА и Минспорта по делу Лысенко до 10 февраля.